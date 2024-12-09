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Bakan Bolat'tan Bangladeş mesajı

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#Ömer Bolat#Ticaret Bakanı#Bangladeş
Bakan Bolattan Bangladeş mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 16:17

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Önümüzdeki yılın başlarında hem ikili ticaret toplantıları hem de yılın ikinci yarısında karma ekonomi komisyonu toplantısı yapılacaktır" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq ile görüştüklerini belirterek, iki ülke arasında gelecek yıl hem ikili ticaret hem de karma ekonomi komisyonu toplantıları yapılacağını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Haq ile Bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, 50'nci yılını kutladıkları iki ülke ilişkilerini ve ticari alandaki gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Bolat, Türkiye'nin, dost ve kardeş Bangladeş ile ikili ticaret potansiyelini güçlendirmek, karşılıklı yatırımları artırmak istediğini vurguladı.

Bolat, bu doğrultuda iki ülke iş dünyaları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yılın başlarında hem ikili ticaret toplantıları hem de yılın ikinci yarısında karma ekonomi komisyonu toplantısı yapılacaktır. Türkiye ile Bangladeş, müteahhitlik, savunma ve hizmet sektörlerinde potansiyel işbirliği imkanlarına sahiptir. Bu kapsamda atacağımız adımların köklü birlikteliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum."

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#Ömer Bolat#Ticaret Bakanı#Bangladeş

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