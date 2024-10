Bakan Bolat: Yazılım ihracında 2028 yılı hedefimiz ise 7 milyar dolar

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, inovasyon ve teknolojik dönüşümün üretim ve ihracat hedefleri için kilit öneme sahip araçlar olduğunu belirterek "Bu kapsamda, 2012 yılından bu yana yüksek teknolojili ürün ihracatını iki katına çıkardığımızı, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında ise 100 milyar dolar seviyesine yaklaştığımızı gururla ifade etmek isterim." dedi.



Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.



Etkinlik kapsamında düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin girişimci ruhunun ve yenilikçi kapasitesinin bir göstergesi olan bu tür organizasyonlar sayesinde AR-GE faaliyetleri, teknoloji girişimleri ve inovatif çözümleriyle dünyaya örnek olduğunu belirterek Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde ülkenin teknolojik ve entelektüel kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.



Dünyanın tarihte görülmemiş bir biçimde inovatif dönemin içinden geçmekte olduğunun altını çizen Bolat, "Şirketler ve endüstriler yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, nanoteknoloji, blok zinciri, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler ile daha önce yaşanmamış bir dönüşümden geçmektedir. Bu süreç, inovasyon odaklı ilerleyenler ve AR-GE’ye daha çok yatırım yapanların önde koştuğu kazandığı bir dönemdir. Bizler de bu bilinçle, ülkemizin inovasyon ekosistemini daha cazip bir hale getirmek için tüm kaynaklarımızı seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Bolat, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde ülkeyi her alanda olduğu gibi inovasyonda da öncü konuma taşımak için çabalamaya devam ettiklerini ifade ederek "Amacımız, ülkemizi hem bölgesel hem de küresel çapta pek çok startupa, unicorna hatta decacorna ev sahipliği yapan, ileri teknolojiler üreten inovatif firmalar açısından bir cazibe merkezi haline dönüştürmektir." diye konuştu.



Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ve ihracat kapasitesini artıracak çalışmaları uygulamaya koyduklarına dikkati çeken Bolat, "Son 22 yılda mal ve hizmet ihracatımızı 7,5 katı artırmış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız 261,6 milyar dolar ve hizmetler ihracatımızı 111,1 milyar dolar seviyesine çıkarmış bulunuyoruz." dedi.



Bolat, ocak-ağustos dönemi verilerine göre cari işlemler açığının 9,7 milyar dolar seviyesine gerilediğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Ağustos ayında cari işlemler hesabımız 4,3 milyar dolar fazla verdi. Son 3 aydır üst üste cari işlemler fazlası vermeyi başardık. Son 12 ayda yıllık bazda 11,3 milyar dolara gerileyen cari işlemler açığı, son 15 ayda tam 44,4 milyar dolar azalmış oldu. Böylece cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi."

"ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINDA 100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE YAKLAŞTIK"

Ülkede cari işlemler açığı konusunu sorun olmaktan çıkardıklarını belirten Bakan Bolat, ekonomi programı, dış ticaret politikaları ve alınan tedbirlerle artık döviz konusunda bir sorununun kalmadığını ifade etti.

Bolat, döviz yeterliliğinin çok büyük miktarda artış göstererek dış ticaret ve cari işlemler konusunda makro finansal istikrara ve makro ekonomik istikrara katkı veren bir konuma geldiğini dile getirdi.

İhracatta yakalanan bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için katma değer yaratan ve inovasyon kültürünü benimsemiş bir ülke olarak yola devam edilmesi gerektiğinin farkında olduklarını bildiren Bolat, "İnovasyon ve teknolojik dönüşüm, üretim ve ihracat hedeflerimiz için kilit öneme sahip araçlardır. Bu kapsamda, 2012 yılından bu yana yüksek teknolojili ürün ihracatını iki katına çıkardığımızı, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında ise 100 milyar dolar seviyesine yaklaştığımızı gururla ifade etmek isterim." diye konuştu.

Bolat, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki ihracatın toplam ihracattaki payının geçen yıl yüzde 40 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatarak "Bunu, 2028’e kadar yüzde 50’ye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

"YAZILIM İHRACATINDA 2028 YILI HEDEFİMİZ 7 MİLYAR DOLAR"

Bilişim sektöründe Türkiye'nin artık şampiyonlar liginde olduğunu ve yetişmiş insan gücünün arttığını belirten Ticaret Bakanı Bolat, gençlerin bilişime, teknolojiye yönelmekte olduğunu söyledi.

Bolat, yazılım ihracatının geçen yıl 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatarak "2028 yılı hedefimiz ise 7 milyar dolardır. Türkiye, bugün, kendi savaş gemisini inşa eden, insansız hava taşıtları ve hava taşıtlarının aksam ve parçalarından, katmanlı üretim için gerekli olan makinelere kadar birçok yüksek katma değerli ve teknolojili ürünü üretebilen bir ülke konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinin son yıllarda artan bir ivmeyle büyümekte olduğunu ve 12 milyar dolarlık yıllık üretim yapma kapasitesine ulaştığını belirten Bolat, "Savunma sanayisi 5,5 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Bu yıl 6,5 milyar doları aşacağız. 2028 yılı hedefimizde 11 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatına ulaşmaktır."

"TÜRKİYE, EN İNOVATİF İLK 50 ÜLKE ARASINDA YERİNİ ALDI"

Bakan Bolat, Uluslararası Fikri Mülkiyet Kuruluşu (WIPO) tarafından oluşturulan "Küresel İnovasyon Endeksi (KİE)" 2024 yılı verilerine göre Türkiye'nin 133 ülke içerisinde 37'nci sırayı alarak en inovatif ilk 50 ülke arasında konumlandığını bildirdi.

Türkiye'nin sahip olduğu başarıları daha ileri taşımanın önemine işaret eden Bolat, gelecek dönemde ekonominin mevcut kırılganlıklarını en düşük seviyeye çekmenin, üretim faktörlerini daha etkin kullanmanın, yatırım ortamını daha da iyileştirmenin, ihracatta birim fiyat artışını sağlayacak gerekli teknolojik ve inovatif dönüşümü sağlamanın en temel öncelikleri olacağını ifade etti.

Bolat, ülkenin girişimci ruhunu ve yenilikçi kapasitesini yansıtacak şekilde inovasyon, AR-GE, tasarım ve markalaşma temelleri üzerinde tasarlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları ile Ticaret Bakanlığının firmaların uluslararası arenaya yönelmelerini desteklemekte olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti Hükümetlerince 22 yıldan bu yana uygulanan doğru politikalar, siyasette ve ekonomide sağlanan istikrarlı yönetim, ayrıca iş dünyamızın katkıları ve milletimizin her bir ferdinin alın ve akıl teri sayesinde kendi başarı hikayemizi yazmayı başardık.