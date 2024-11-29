Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi son 4 yıldır 17 çeyrek üst üste büyüyor

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Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye Ekonomisi Son 4 Yıldır, 17 Çeyrektir Üst Üste Büyüyor.

Türkiye ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,1 oranında büyürken, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Büyümenin ana itici gücü dış ticaret olmuştur.

Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor. Ekonomi Programımızın makro çerçevesi ile uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz.

Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülmektedir.

Yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin 2,2 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir, bu da büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğunu göstermiştir. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapmaktadır.

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Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında %1,9, 2021 yılında %11,4, 2022 yılında %5,5, 2023 yılında %5,1 oranında büyüme kaydetmiştir. 2024 yılının ilk çeyreği %5,3, ikinci çeyreği %2,4 ve üçüncü çeyreği %2,1, sonuçta 2024’ün ilk dokuz ayında ise %3,2 oranında büyümüştür. 2024 yılı ilk 9 ayında %3,2’lik büyümenin 1,9 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir.

Üretimde büyüme devam etmekte, fabrikalar çalışmakta, çarklar dönmekte ve istihdam artmaktadır. Dış ticaret, ihracatın mal ve hizmetler olarak artması, ithalatın gerilemesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik büyümeye net katkı sağlamaktadır.

2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaşmıştır.

2024 yılı üçüncü çeyreğinde cari işlemler hesabında 9,3 milyar dolar fazla verilmiş olup bir taraftan ekonomimizin büyümesini, diğer taraftan yüksek seviyede cari fazla verilmesini sağladık. Cari işlemler hesabında üçüncü çeyrek sonu itibariyle 4 ay üst üste fazla verdik.

· 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’da (GSYH) %2,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 17 çeyrektir sürdürmüştür.

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· 2024 yılının üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı %0,8 oranında artar iken mal ve hizmet ithalatı %9,6 oranında azalmıştır.

· Böylece, ihracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte 2,2 puan olarak gerçekleşmiştir.

· İhracatın artması ve ithalatın azalması ile 2024 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2’lik büyümenin ise 1,9 yüzde puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir.

· 2024 yılı üçüncü çeyreğinde nominal GSYH (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 260 milyar dolara (2023: 1 trilyon 130 milyar dolar) ulaşmış ve böylece rekor yenilenmiştir.

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· Net mal ve hizmet ihracatındaki artış ile büyüme kompozisyonunda dengelemenin devam ettiği görülmektedir. Görülen bu iyileşme daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerlediğimizi göstermektedir.

· Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülmektedir. 2023 yılının ikinci yarısında başlayan ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimi ile 2024 yılı genelinde net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesi beklenmektedir. Bu dengeleyici gelişme ile bir taraftan ekonomik büyümeyi destekler iken diğer taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirmekteyiz.

· Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır.

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· Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.