Bakan Bolat: Suriye'ye ziyaret gerçekleştireceğiz

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonda tam 31 puanlık gerileme kaydedildiğini belirterek, "Yüzde 75,5'lardan yüzde 44,5'lara geriledik. Bu ay için de ümitliyiz ve 1-2 ay süre zarfında yüzde 30'lu rakamları enflasyonda konuşuyor olacağız. Enflasyonda aşağı doğru gidiş devam edecek." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Bakırköy'deki bir otelde gerçekleşti. Bakan Ömer Bolat'a, burada "Ticari Diplomasi Onur Ödülü" verildi.

Törende konuşan Bakan Bolat, DEİK'in 40. yıl dönümünü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, geçen yılın hem dünya hem de Türkiye için kolay olmayan bir sene olduğunu ifade etti.

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Pandemi sonrası bölgedeki sıcak savaşların devam ettiği ve iki yıkıcı depremin yaralarının sarıldığı bir ortamda ekonomik göstergeler ve ekonominin yürütülmesi açısından büyük gayret sarf ettikleri bir dengeleme ve istikrar yılını geride bıraktıklarını belirten Bolat, depremin yaralarını hızlı şekilde sarmaya odaklandıklarını, bu konuda büyük mesafe aldıklarını söyledi.

Bolat, depremde ikinci yılı tamamlarken kalan işlerin bu yıl ve gelecek yıl tamamlanacağını kaydederek, "O zaman da kamu bütçemizde ciddi rahatlama olacak. Tüm toplumsal kesimlerin ve dar gelirlilerin de rahatlatılacağı dönemi başlatmış olacağız." diye konuştu.

Geçen yıl ekstra 1 milyona yakın istihdamın sağlandığını anımsatan Bolat, "İşsizlik oranı bir yıldan uzun süredir tek haneli olmaya devam ediyor. Aşağı yukarı bütün ekonomik göstergelerde olumlu gidişat var." dedi.

Bolat, bugün aynı zamanda Sanayi Üretim Endeksi verilerinin açıklandığını anımsatarak, "Orada da kasım ayında bir önceki aya göre artışımız var. Yıllıkta da aylıkta da sanayi üretimi artık yönünü yukarı doğru yükselişe çevirmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Enflasyonda tam 31 puanlık gerileme kaydedildiğini bildiren Bolat, "Yüzde 75,5'lardan yüzde 44,5'lara geriledik. Bu ay için de ümitliyiz ve 1-2 ay süre zarfında yüzde 30'lu rakamları enflasyonda konuşuyor olacağız. Enflasyonda aşağı doğru gidiş devam edecek." şeklinde konuştu.



"YAKIN ZAMANINDA SURİYE'YE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

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Bolat, Suriye'de yeni dönemin başladığını ifade ederek, "Yeni süreçte Suriye ile ticaret ve yatırım ilişkilerimiz daha fazla derinleşecek, hızla gelişecek. Suriye halkı ve Türk halkı için karşılıklı faydalar sağlayacak projelerde ortaklıklar kurmak, bölgemizdeki istikrarı artırmak ve geçmiş kayıp yılları telafi etmek için çok önemli rol oynayacak." diye konuştu.

Suriye'de yeniden imar ve hayatın normalleşmesi konularında en kritik rolü, güçlü kamu ile özel sektörüyle Türkiye'nin oynayacağına işaret eden Bolat, bu kapsamda sakin şekilde çalışmalara hızlı ve planlı, programlı olarak devam ettiklerini kaydetti.

Bolat, yüzyıllarca tarihi, sosyal, kültürel, dini ve ekonomik bağların olduğu Suriye ile yeni dönemin başlamasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Suriye, Türkiye'nin Orta Doğu'ya, Körfez'e, uluslararası sulara açılmasında, Güney Bölgesi'nde çok önemli geçiş noktası. Suriyeli muhatabım İktisat, Ticaret ve Sanayi Bakanı ile de telefon görüşmesi yaptık ve yakın zamanında Suriye'ye ziyaret gerçekleştireceğiz." dedi.



"TÜRKİYE OLARAK, FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DÜNYADA EN FAZLA İNSANİ YARDIMI ULAŞTIRDIK"

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Bakan Bolat, İsrail'in ateşkese yanaşmaması, vahşete devam etmesi ve insani yardımların geçişine izin vermemesi nedeniyle 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile ithalat ve ihracat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduklarını anımsattı.

Kalıcı ateşkes konusundaki bütün uluslararası çabaların İsrail tarafından şu ana kadar reddedildiğini belirten Bolat, "Bu anlamda Türkiye olarak 7 Ekim 2023'ün ilk gününden itibaren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimize dünyada en fazla insani yardım, gıda, sağlık, temizlik ürünleri ulaştırdık dolaylı yollardan." açıklamasını yaptı.

Bolat, Türkiye'nin 2025 yılı içinde büyüme hedefinin Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yüzde 4 olduğunu dile getirerek, "İşte bu olumlu göstergeler dünya ekonomisinin yüzde 3,2, dünya ticaretinin de yüzde 2,7 gibi oldukça ılımlı ve durgunluğun bir tık üzerinde seyrettiği dönemde başarıdır." diye konuştu.



"İGE, 2024'TE 100 MİLYAR LİRALIK İHRACAT KREDİSİ KEFALETİ SAĞLADI"

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Dünya pazarlarında ihracatçıların güçlü olması için Eximbank'ı işaret eden Bolat, "Eximbank, ihracat ve restoran kredisi veriyor. 18 ay içinde Eximbank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya çıkararak tam 4 kat artırdık. 10 gün önce sizlere müjde vermiştik. İhracat reeskont kredisi maliyeti tam 6 puan indirilerek yüzde 29,85'e düşürüldü." dedi.

Eximbank'ın 2024'te yaklaşık 49 milyar dolar ihracat kredisi ve ihracat sigortası sağladığını aktaran Bolat, "Bu yıl 50 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkacağız. Bu noktada İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) de yaklaşık 100 milyar liralık ihracat kredisi kefaleti sağladığını iftiharla söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

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Geçen yıl Ticaret Bakanlığına ayrılan 38 milyar liralık bütçenin 24 milyar 700 milyon lirasıyla ihracatçılara ödeme yaptıklarını aktaran Bolat, "Bu yıl için 56 milyar lira bize bütçe ayrıldı ve 33 milyar lirası mal ve hizmet ihracatçılarımıza ihracat faaliyetlerini artırması için tahsis edilecek." açıklamasında bulundu.



"BİRLEŞİK KRALLIK İLE STA'YI VE HİZMETLER SEKTÖRÜNE GENİŞLETME MÜZAKERELERİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Bolat, ihracatın her aşamasında ihracatçıları ve sektörleri desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekti. Birleşik Krallık ile STA'yı ve hizmetler sektörüne genişletme müzakerelerini sürdürdüklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Körfez İşbirliği Konseyi ile 15 sene sonra tekrardan anlaşmasına başladığımız Serbest Ticaret Antlaşması müzakerelerinin iki turunu tamamladık. 15 gün önce Kuzey Makedonya'daydık ve STA'nın tarım ürünleri konusunda müzakerede mutabakata vardık. Yeni nesil STA'lar çalışması içindeyiz. Maldivler ile tercihli ticaret anlaşması imzalarken, Azerbaycan'la tercihli ticaret anlaşmamızı genişlettik ve Özbekistan'la tercihli ticaret anlaşması için müzakereler devam ediyor. 23 ülkeyle STA, 6 ülkeyle de tercihli ticaret anlaşmamız yürürlüktedir. 2025'in ilk programını dün Bangladeş'te gerçekleştirdik ve önümüzdeki hafta salı günü Slovenya'yla Ankara'da, çarşamba günü ise Hollanda'yla İstanbul'da DEİK ile beraber JETCO forumumuz var. Suriye ve Ukrayna ile de yakında ziyaretlerimiz kapsamında JETCO toplantıları ve yeniden imar toplantıları yapılacak."