  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Bolat: Fiyat istikrarı için çalışıyoruz
‹ Önceki Haber Fed yöneticisi açıkladı! Faiz ne zaman düşecek? Fed yöneticisi açıkladı! Faiz ne zaman düşecek? Sonraki Haber › JP Morgan'dan dev satın alma JP Morgan'dan dev satın alma

Bakan Bolat: Fiyat istikrarı için çalışıyoruz

07.08.2023 - 13:07 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat: Fiyat istikrarı için çalışıyoruz | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek için titiz ve etkin çalıştıklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, piyasada fiyat artışlarını önlemek için yapılan denetimler konusunda bilgiler verdi. Ekovitrin’e konuşan Bakan Bolat, görev ve yetki alanları çerçevesinde hizmet için her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “İç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyata karşı tedbirleri arttırdık. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi. Ömer Bolat, “İhtiyaç duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyor ve düzenlemeleri ihlal edenlere gereken idari yaptırımları uyguluyoruz” diye konuştu.

Fiyatların piyasa dışı mekanizmalarla belirlenmesine dönük faaliyetleri caydırıcı denetim faaliyetleriyle aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, “Yürütülen bu kararlı politikayla birlikte fiyat anormalliklerinin ortadan kalkacağı görülecektir” şeklinde konuştu.

Bakan Prof. Dr. Bolat şunları söyledi:

“Halihazırda Bakanlığımızda ürün güvenliği denetimi amacıyla 92 Ticaret Denetmeni Yardımcısının alımı ile ilgili süreç devam etmektedir. Bunun yanında gündemin ilk sıralarında yer alan haksız fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimleri ile görevli olan 81 Ticaret İl Müdürlüğümüzde 2218 personelimiz bulunmakla birlikte özellikle yapılan denetimlerin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması denetimlerden beklenen sonucun alınabilmesi için, denetim personeli sayısının arttırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.”

İHRACATI ARTIRAN İTHALATI AZALTAN POLİTİKA

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, proaktif bir yaklaşımla elimizdeki ticaret politikası setleri ve ticari diploması kanallarını kullanarak dış ticarete dönük önemli adımlar attıklarını ve söz konusu faaliyetleri ithalatı azaltan ve ihracatı artıran bir politika haline getirdiklerini bildirdi.

İhracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla ihracatçının yanında olduklarını dile getiren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “İhracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar desteklerimiz sürecek” dedi.

“Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda, Bakanlık olarak gündemimizin ilk sırasında ‘2028 İhracat Vizyonu’ yer almaktadır” diyen Bakan Bolat şöyle konuştu: “Hedefimiz 400 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmet ihracatını yakalamak, KOBİ’lerin ihracattaki payını yüzde 40’a, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımızın payını yüzde 50’ye taşımak ve hâlihazırda genel ihracatımız içinde yüzde 1,5 olan e-ihracat payını ise 2030 yılında yüzde 10 seviyesine ulaştırmaktır.”

Prof. Dr. Ömer Bolat, ithalat bağımlılığının azaltılmasının tek yolunun yerli üretimin artırılması olduğu bilinci içerisinde, ülkede üretimi mümkün ve uygun olan ürünlerin üretiminin artırılabilmesi için, diğer Bakanlıkların çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde, Ticaret Bakanlığı uhdesinde bulunan politika araçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını kaydetti.

Ticaret Bakanı Bolat, “İhracatımızı artırmak ve ihracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla Bakanlık olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar verdiğimiz destekler sayesinde ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.470 Değişim: 0,00% Hacim : 125.994 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.399 07.08.2023 Yüksek 7.494
Açılış: 7.435
27,0040 Değişim: 0,15%
Düşük 26,9263 08.08.2023 Yüksek 27,2445
Açılış: 26,9624
29,6992 Değişim: 0,05%
Düşük 29,6094 08.08.2023 Yüksek 30,1939
Açılış: 29,6843
1.678,65 Değişim: -0,09%
Düşük 1.673,71 08.08.2023 Yüksek 1.694,99
Açılış: 1.680,20
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.