Bakan Bolat dış ticaret verilerini açıkladı

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Bakan Bolat'ın açıklaması şöyle:

Ekonomik programımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Kasım'da ihracat yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar oldu. Son 18 ayın 11'inde o ayın ihracat rakamlarını sizlerle birlikte kırmış bulunuyoruz. Enerji ve altın ihracatındaki düşüş Kasım ayı ihracat rakamımızdaki düşüşte etken. İşlenmemiş altın ihracatımız Kasım'da yüzde 62 azaldı. Kasım'da ithalat %2,4 arttı ve 29,6 milyar dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında net ihracat 5,80 milyar dolar artarak 238,5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı %27 oranında azaldı. İngiltere, Suudi Arabistan, ABD, Hollanda ve Mısır'a ihracatımız arttı.