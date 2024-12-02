×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Bakan Bolat dış ticaret verilerini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Dış Ticaret#Veri
Bakan Bolat dış ticaret verilerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:11

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayı dış ticaret verilerini Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Bolat'ın açıklaması şöyle:

Ekonomik programımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Kasım'da ihracat yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar oldu. Son 18 ayın 11'inde o ayın ihracat rakamlarını sizlerle birlikte kırmış bulunuyoruz. Enerji ve altın ihracatındaki düşüş Kasım ayı ihracat rakamımızdaki düşüşte etken. İşlenmemiş altın ihracatımız Kasım'da yüzde 62 azaldı. Kasım'da ithalat %2,4 arttı ve 29,6 milyar dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında net ihracat 5,80 milyar dolar artarak 238,5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı %27 oranında azaldı. İngiltere, Suudi Arabistan, ABD, Hollanda ve Mısır'a ihracatımız arttı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Bolat#Dış Ticaret#Veri

BAKMADAN GEÇME!