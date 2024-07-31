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Bakan Bolat: Cari açıktaki gerileme devam eder

31.07.2024 - 15:59 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat: Cari açıktaki gerileme devam eder | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ikinci altı aylık döneminde ihracattaki artış ile ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceğini, dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde üretilen haziran ayı dış ticaret verilerine göre, ihracatın bayram tatili ve negatif takvim etkisi nedeniyle yüzde 8,3 azalışla 19 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, "Yılın ilk yarısında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126,3 milyar dolar oldu. Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 258,8 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

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Bolat, ithalatın ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 24,9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, son 32 ayın en düşük ithalat değeridir. ​​​​​​​Yılın ilk yarısında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düşerek 168,9 milyar dolar olmuştur. Haziranda takvim etkisi nedeniyle dış ticaret açığı yüzde 10,8 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, son 5 ayın en düşük aylık dış ticaret açığı olmuştur. Haziranda yıllıklandırılmış ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 düşüşle 346,4 milyar dolara geriledi. Böylelikle yılın ilk yarısında dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 42,6 milyar dolara geriledi. Yılın ilk yarısında ihracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 74,8'e yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, TÜİK tarafından açıklanan turizm istatistiklerinde de güçlü performansın sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14,9 milyar dolara yükseldi. Böylece 2024'ün ilk yarısında turizm gelirleri yüzde 9,3 artarak 23,7 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği, mal tarafında dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülüyor. Hizmetler fazlasında izlenen güçlü seyirle 2024'te net ihracatın büyümeye pozitif katkı vereceğini, cari işlemler açığındaki gerilemenin bu yıl da devam edeceğini tahmin ediyoruz."


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