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Bakan Bolat açıkladı! İhracatta Eylül ayı rekoru kırıldı

04.10.2023 - 11:18 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta Eylül ayı rekoru kırıldı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Türkiye ekonomisine yönelik önemli dış ticaret verileri açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştığını belirtti. Bakan Bolat "Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Bursa'da yoğun toplantılar gerçekleştiriyoruz. Sorulara çözüm ve cevaplar buluyoruz. 2023 yılı dünya ekonomisi için durgun seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında da durgunluk var. Gelişmiş ülkelerde gerileme söz konusu. Ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Büyüme, dış ticaret anlamında olumsuz etkilerini yaşadık, bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız ekonomimizdeki dayanıklılığı göstermektedir.

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CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaştık. Temmuz ayında ihracatımız en yüksek rakamıydı, Ağustos'ta da öyle oldu. İhracatımız üç aydır sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı, konjonktüre rağmen, olumsuz etkilere rağmen bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ocak-Eylül döneminde 187 milyar 464 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayda ihracatımız %0,40 artarak 253 milyar 534 milyon dolara yükseldi.

Eylül'de ithalatın ihracatı karşılama oranı %82'ye yükseldi. Enerji ithalatımız bu yıl aylık ortalamada 5,2 milyar dolar oldu. İthalatımızda düşüş eğilimi devam ediyor. İthalat Eylül'de 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığımız 5 milyar dolara geriledi. Cari işlemlerde denge ya da fazla görme ihtimalimiz var. Dış ticarette olumlu bir ivme var. 


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