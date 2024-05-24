  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Bolat açıkladı! Günlük ihracat kredi limiti 3 milyar liraya çıktı
‹ Önceki Haber Küresel piyasalarda bugün... Avrupa ve Asya hisseleri düşüşte Küresel piyasalarda bugün... Avrupa ve Asya hisseleri düşüşte Sonraki Haber › Bakan Şimşek: Programımızın ana hedefi dezenflasyondur Bakan Şimşek: Programımızın ana hedefi dezenflasyondur

Bakan Bolat açıkladı! Günlük ihracat kredi limiti 3 milyar liraya çıktı

24.05.2024 - 14:14 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat açıkladı! Günlük ihracat kredi limiti 3 milyar liraya çıktı | Ekonomi Haberleri

Ev tekstili fuarında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık. Enflasyonda aylık yavaşlama başladı. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın ortaya koyduğu hedefleri tutturmak için yılın haziran ayından itibaren yıllık rakamlarda hızlı düşüşleri göreceğiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen ev tekstili fuarına katıldı. Fuarda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, dünkü yapılan kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile ortak aldıkları karar sonucunda, Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

“GÜNLÜK İHRACAT KREDİ LİMİTİ 3 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI”

Merkez Bankası’nın günlük kredi limitini arttırdıklarını belirten Bakan Bolat, “Dünya ticaretinin ve küresel ekonominin ivme kaybettiği bir dönemde, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yıllık reel olarak yüzde 4,5 büyüdü ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştı. 255,4 milyar dolarlık mal ihracatı ve 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek rekorlar kırdı. Hazine ve Maliye bakanımızla kabine toplantısında konuştuk ve Merkez Bankası başkanımızla da istişare ederek, Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık. Enflasyonda aylık yavaşlama başladı. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın ortaya koyduğu hedefleri tutturmak için yılın haziran ayından itibaren yıllık rakamlarda hızlı düşüşleri göreceğiz” şeklinde konuştu.

“DEVLER LİGİNE GİRME KONUSUNDA BÜYÜK YOL KAT ETTİK”

Dünya ekonomisinde Türkiye’nin büyük bir yol kat ettiğini belirten Bakan Bolat, “Bakanlığımız üretimi, yatırımı, ihracatı artırmak, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak için sanayicilerimizle, esnafımızla, ihracatçılarımızla ve iş dünyamızın tüm temsilcileriyle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlı çalışmaları ve iş dünyamızın girişimci ruhuyla ülkemiz; kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, çevre ve insan sağlığına duyarlılığı esas alan hızlı üretim, hızlı teslimat, yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi ile dünya ekonomisinin devler ligine girme yolunda önemli mesafe kat etmiştir” ifadelerini kullandı.

“DIŞ TİCARET VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞIMIZI KAPATMA KONUSUNDA GÜZEL HABERLERİMİZ OLACAK”

Önümüzdeki dönemde dış ticaret ve cari işlemler hakkında güzel haberlerin olacağını belirten Bakan Bolat, “2024 yılının başından bu yana katıldığım fuarlarımızda büyük bir ilgi var. Bu da siparişlerin arttığını gösteriyor. Mal ve hizmet ihracatımızda artış trendi devam ediyor. Her ay bir yıl öncesinin aynı ayının rakamlarının üzerine çıkıyoruz ve rekorlar kırıyoruz. 3 Haziran tarihinde Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığımızda güzel haberleri sizlerle paylaşmış olacağız. Gidişatımız oldukça iyi. Dış ticaret açığımızı ve cari işlemler açığımızı kapatma noktasında sevineceğimiz haberleri paylaşacağız. Bakanlık olarak amacımız iç ve dış ticareti arttırmak. Hem mal hem de hizmet ihracatında çok ilerledik. Artık Türk havlusu, bornozu ve ev tekstili bir dünya markası. Avrupa’da Türk beyaz eşyası bir numarada” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.