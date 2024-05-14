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Bakan Bolat: ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz

14.05.2024 - 14:01 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat: ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’li iş insanlarına Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı. Bolat, "Devlet başkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini kolaylıkla gerçeğe dönüştürebiliriz. Kararlı olmaya devam edersek, bu ulaşılabilir bir hedeftir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Trade Winds Avrupa-Avrasya Forumu’na katıldı. Trade Winds Avrupa-Avrasya Forumu ABD Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Amerikan hükümetinin en büyük ticaret ve iş geliştirme forumu olarak tanımlanıyor. 120’den fazla Amerikan şirketi forum kapsamında Avrupa ve Avrasya’da yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere İstanbul’da bir araya geldi. , Uluslararası Ticaretten Sorumlu ABD Ticaret Müsteşarı Marisa Lago’nun liderliğinde önce İstanbul’da gerçekleşen ana programın ardından İtalya, Romanya, Danimarka, Polonya ve Kazakistan’da da yan etkinlikleri düzenlenecek.

Trade Winds Forumu kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerikan ticaret heyetinin bulunduğu forumda sunum yaptı. Bakan Bolat, Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı.

Bakan Bolat, ‘‘Son yirmi yılı aşkın bir süre içinde istikrarlı şekilde uygulanan proaktif politikalar sayesinde, 2002 ile 2024 yılları arasında ülkemizdeki toplam yabancı yatırımlar 265 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönem zarfında, ABD firmalarının artan bir şekilde Türkiye’yi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırdıklarını görmekten de memnuniyet duyuyoruz’’ dedi.

ABD’nin, Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline geldiğini ifade eden Bolat, ‘‘2008 yılında İstanbul’da Ticaret Rüzgarları programı yapıldığında, 16 milyar dolar olan ticaret hacmi, yüzde 110 oranında artarak 2023 yılında 33,5 milyar dolara erişmiştir. O dönemde 4,3 milyar dolar olan ABD’ye ihracatımız bugün 14,8 milyar dolara çıkmıştır. Bugün ABD, Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline gelmiştir. Tıpkı ticaret gibi, yatırımlar da ekonomik ilişkilerimizin önemli bir unsuru haline geldi. Yatırım akışı, her iki yönde de oldukça canlıdır ve daha da önemlisi karşılıklı yatırım farklı sektörlere yönelerek çeşitlenmektedir’’ şeklinde konuştu.

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‘‘ABD KAYNAKLI YABANCI YATIRIMLARIN TUTARI 15 MİLYAR DOLARA ERİŞTİ’’


ABD kaynaklı yatırımlarda artış yaşandığına da dikkat çeken Bolat, ‘‘ABD firmalarının artan bir şekilde Türkiye’yi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırdıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. ABD kaynaklı yabancı yatırımların tutarı 15 milyar dolar erişmiştir. Böylece ABD, ülkemizdeki en büyük ikinci yabancı yatırımcı haline gelmiştir. 2000’den fazla Amerika firması Türk ekonomisinin gücüne ve potansiyeline inanarak Türkiye’ye yatırım yapmıştır. Bu firmalar, Türk ekonomisine 60 milyar doların üstünde katkıda bulunuyor ve 110 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor’’ diye konuştu.

"100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİNİ KOLAYLIKLA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

Bakan Bolat, iki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar doları aşabileceğini vurgulayarak, "ABD ve Türkiye’deki iş çevreleri ile birlikte bu fırsatları değerlendirebilirsek, devlet başkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini kolaylıkla gerçeğe dönüştürebiliriz. Kararlı olmaya devam edersek, bu ulaşılabilir bir hedeftir. İstanbul’da 3 gün boyunca esecek olan ticaret rüzgarlarının, ekonomik bağlarımızı daha da yükseğe çıkaracağından ve ticari ilişkilerimizi artıracağından şüphe duymuyorum" dedi.

Türkiye’nin ekonomik verilerine ilişkin de bilgi eren Bakan Bolat, ‘‘2003 ve 2023 yılları arasında Türkiye’nin ekonomik büyümesi ortalama yüzde 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomiyi çevreleyen darboğazlara ve tedarik zinciri aksaklıklarına rağmen, Türk ekonomisi 2023 yılında da istikrarlı büyümesini yüzde 4,5 oranında sürdürmüş ve GSYİH 2002 yılına göre beş kat artarak ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini geçerek 1 trilyon 118 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. IMF verilerine göre, satın alma gücü paritesi kapsamında Türkiye, artık dünyanın en büyük 11. ekonomisidir. Geçen yıl, 355 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatımız, 2002 yılına göre 7 kat büyümüştür. İhracat, Türkiye ekonomisinin büyümesinin ana unsurlarından birisidir ve dünya mal ihracatındaki payımız yüzde 1,08’e, hizmet ihracatındaki payımız ise yüzde 1,29’a erişmiştir. İhracatımızın sağladığı ivme sayesinde, bu yıl sonunda yüzde 4 oranında büyüme sağlamayı bekliyoruz. Ekonomimizdeki bu olumlu gelişmeleri başarırken, temel odağımız önde gelen pazarlarımızda rekabet gücümüzü korumak, firmalarımızı desteklemek ve daha iyi bir iş ve yatırım ortamı kurmaya çalışmaktır’’ açıklamalarında bulundu.


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