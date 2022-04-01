  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Bilgin: Asgari ücrete ek zam gündemimizde değil
‹ Önceki Haber Otomotiv yönetimi yeniden belirlendi Otomotiv yönetimi yeniden belirlendi Sonraki Haber › Üç yılda 12 milyar liralık yatırım planı Üç yılda 12 milyar liralık yatırım planı

Bakan Bilgin: Asgari ücrete ek zam gündemimizde değil

01.04.2022 - 08:41
Bakan Bilgin: Asgari ücrete ek zam gündemimizde değil | Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ‘EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’na katıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, asgari ücrette net artış sağlandığını kaydetti. Bilgin, “Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabii ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki.

Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” diye konuştu. Bilgin, AK Parti ve MHP’den bu yönde gelen açıklamaların hatırlatılması üzerine, “Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.253 Değişim: 0,89% Hacim : 28.397 Mio.TL Son veri saati : 15:11
Düşük 2.230 01.04.2022 Yüksek 2.255
Açılış: 2.239
14,6929 Değişim: 0,15%
Düşük 14,6377 01.04.2022 Yüksek 14,6978
Açılış: 14,6716
16,2396 Değişim: -0,06%
Düşük 16,2200 01.04.2022 Yüksek 16,2783
Açılış: 16,25
911,68 Değişim: -0,22%
Düşük 909,09 01.04.2022 Yüksek 915,20
Açılış: 913,73
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.