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Bakan Bayraktar: Somut projeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz

21.05.2024 - 17:10 | Son Güncelleme :
Bakan Bayraktar: Somut projeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından iki hafta sonra Çin’de önemli temaslarda bulundu. Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, ‘Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Bakan Bayraktar, mutabakat zaptına ilişkin olarak “Somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. 

Bakan Bayraktar, Çin’de ilk olarak en büyük enerji firmalarından olan ve Türkiye’de yatırımları bulunan SPIC şirketinin yetkilileriyle görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan Bayraktar, “Ülkemizin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda süregelen nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında projelerimizi görüşerek yol haritasını belirledik” mesajını verdi. 

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İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ 

Bayraktar, Çin ziyareti kapsamında Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, X hesabından “Yaptığımız görüşmede, ülkemiz ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında başta kritik mineraller ve nadir toprak elementleri olmak üzere doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında mevcut ve potansiyel iş birliğimizi, ülkelerimizde ve üçüncü ülkelerde geliştirme yönünde mutabık kaldık” değerlendirmesinde bulundu. 

NÜKLEER ENERJİ MASADA 

Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile çalışma yemeğinde buluşan Bayraktar’ın gündeminde nükleer enerji, yenilenebilir enerji başlıkları vardı. Görüşme sonrasında iki ülke arasında ‘Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı. İmzaların atılmasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Bayraktar, “Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

ŞİRKETLERLE GÖRÜŞME 

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde Çinli enerji şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul etti, Çinli finans kuruluşları ve enerji borsalarının temsilcileriyle görüştü.

Türkiye’de yatırımları bulunan TCC Şirketi Başkanı Liang Jun Xiang ve heyetiyle başta kritik mineraller olmak üzere Türkiye’deki yeni yatırım fırsatlarını görüşen Bayraktar, Çin’in önde gelen nükleer şirketlerinden CNOS temsilcileriyle Türkiye’de inşa edilebilecek hem konvansiyonel hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji depolama sistemlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden CATL heyetiyle de Türkiye’de batarya depolama fabrikası kurulmasına yönelik farklı yatırım modellerini istişare etti. 

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POTANSİYEL PROJELER 

Bakan Bayraktar, Türkiye’de hem özel hem de Eti Maden ve BOTAŞ gibi kamu kurumlarıyla önemli projeler gerçekleştiren CMEC Şirketi Başkanı Wang Bo ve heyetiyle yaptığı görüşmede; mevcut yatırımlara ilave olabilecek potansiyel projeleri masaya yatırdı. Çin’in önemli gruplarından ENERGY CHINA ve POWERCHINA yetkilileriyle de Türkiye’deki büyük ölçek yenilenebilir, yeşil hidrojen ve madencilik alanlarında yatırım imkanlarını ele aldı. 

BAYRAKTAR, ABD’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ 

Bakan Bayraktar, 8-9 Mayıs’ta ABD’nin başkenti Washington’da mevkidaşı Jennifer Granholm ile iki ülke arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Programı’nı başlatmıştı. Bayraktar ayrıca, BOTAŞ ile ABD’li enerji şirketi ExxonMobil arasında Türkiye’nin, 10 yıl süreyle her yıl yaklaşık 2,5 milyon tona kadar LNG tedarik etmesini sağlayacak anlaşmanın imza törenine katılmıştı.


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