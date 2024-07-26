Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye, Nijer'de altın üretecek | Ekonomi Haberleri

Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan doğal gazı işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak olan gemi filoya katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Nijer'de 3 altın madeni sahasının bulunduğunu ve altın çıkarmak için gerekli çalışmalara 2020'de başlandığını anımsattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek, "Yüzer üretim tesisi ile 2026 yılında Karadeniz'de üretime başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar, A Haber'de katıldığı programda Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

"Gemi, Singapur'dan önümüzdeki hafta başında yola çıkacak. İki aya yakın bir seyir süresi var." bilgisini paylaşan Bayraktar, platformun Marmara'da bir tersanede birkaç ay süren bakım işleminden geçeceğini, sonrasında Filyos Limanı'na gideceğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5,5 milyon metreküp olan üretimin ilk fazda 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, "Bu yeni platformla biz inşallah bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız." dedi.

Platformun, 2026'da aktif şekilde günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üreteceğini ve yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını aktaran Bayraktar, ""Yüzer üretim tesisi ile 2026 yılında Karadeniz'de üretime başlamayı hedefliyoruz. Gemi, Sakarya Gaz Sahası'na gidecek ve 20 yıl boyunca orada bu gazı üretmeye devam edecek. Orada sabit kalacak." diye konuştu.

Haberin Devamı

Bayraktar, platformun boyunun yaklaşık 300, genişliğinin 56, yüksekliğinin 58 metre olduğunu belirterek, geminin deniz tabanından gazı alarak işleyeceğini ve deniz tabanından karadaki tesise göndereceğini ifade etti.

TÜRKİYE, NİJER'DE 2025'TE İLK ALTIN ÜRETİMİNİ YAPACAK

Türkiye'nin Somali açıklarında petrol ve doğal gaz aramak amacıyla Somali hükümetiyle imzaladığı anlaşmaya değinen Bayraktar, anlaşma kapsamında Somali açıklarında yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik ve toplamda 15 bin kilometrekarelik 3 deniz sahasında imtiyaz ve ruhsat aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, "Hızlı bir şekilde 3 boyutlu sismik çalışmaya başlayacağız. Planlamamız içerisinde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne yer verdik. Eylül ayının sonunda, ekim ayı başı gibi Somali'ye gönderiyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Afrika kıtasından Nijer ile enerji alanında yaptığı çalışmalarına da değinen Bayraktar, Türkiye'nin Nijer'de 3 altın madeni sahasının bulunduğunu ve altın çıkarmak için gerekli çalışmalara 2020'de başlandığını anımsattı.

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefimiz 2025 yılında ilk altın üretimini gerçekleştirmek. Nijer, bu anlamda çok zengin kaynaklara sahip bir ülke. Gerek altın madenleri, gerek diğer madenler uranyum madeni olsun, petrol ve doğal gazda da bir potansiyeli var. Dolayısıyla, biz bu ülkelerde maden yatırımlarıyla petrol ve doğal gaz yatırımlarıyla da ülkemizin ihtiyaçlarının bir kısmını dış kaynaklarla karşılamış olacağız."

Bayraktar, doğal gaz merkezi olma yolunda önemli adımlardan biri olan Türkmenistan gazının Türkiye'ye getirilmesi konusuna ilişkin, ilk etapta yıllık 1,5-2 milyar metreküp gazın ilerleyen aylarda veya 2025 başında Türkiye getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Etiketler