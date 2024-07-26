  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye, Nijer'de altın üretecek
‹ Önceki Haber Otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5,5 milyar doları aştı Otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5,5 milyar doları aştı Sonraki Haber › Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye, Nijer'de altın üretecek

26.07.2024 - 13:07 | Son Güncelleme :
Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye, Nijer'de altın üretecek | Ekonomi Haberleri

Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan doğal gazı işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak olan gemi filoya katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Nijer'de 3 altın madeni sahasının bulunduğunu ve altın çıkarmak için gerekli çalışmalara 2020'de başlandığını anımsattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek, "Yüzer üretim tesisi ile 2026 yılında Karadeniz'de üretime başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar, A Haber'de katıldığı programda Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

"Gemi, Singapur'dan önümüzdeki hafta başında yola çıkacak. İki aya yakın bir seyir süresi var." bilgisini paylaşan Bayraktar, platformun Marmara'da bir tersanede birkaç ay süren bakım işleminden geçeceğini, sonrasında Filyos Limanı'na gideceğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5,5 milyon metreküp olan üretimin ilk fazda 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, "Bu yeni platformla biz inşallah bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız." dedi.

Platformun, 2026'da aktif şekilde günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üreteceğini ve yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını aktaran Bayraktar, ""Yüzer üretim tesisi ile 2026 yılında Karadeniz'de üretime başlamayı hedefliyoruz. Gemi, Sakarya Gaz Sahası'na gidecek ve 20 yıl boyunca orada bu gazı üretmeye devam edecek. Orada sabit kalacak." diye konuştu.

Haberin Devamı

Bayraktar, platformun boyunun yaklaşık 300, genişliğinin 56, yüksekliğinin 58 metre olduğunu belirterek, geminin deniz tabanından gazı alarak işleyeceğini ve deniz tabanından karadaki tesise göndereceğini ifade etti. 

TÜRKİYE, NİJER'DE 2025'TE İLK ALTIN ÜRETİMİNİ YAPACAK

Türkiye'nin Somali açıklarında petrol ve doğal gaz aramak amacıyla Somali hükümetiyle imzaladığı anlaşmaya değinen Bayraktar, anlaşma kapsamında Somali açıklarında yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik ve toplamda 15 bin kilometrekarelik 3 deniz sahasında imtiyaz ve ruhsat aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, "Hızlı bir şekilde 3 boyutlu sismik çalışmaya başlayacağız. Planlamamız içerisinde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne yer verdik. Eylül ayının sonunda, ekim ayı başı gibi Somali'ye gönderiyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Afrika kıtasından Nijer ile enerji alanında yaptığı çalışmalarına da değinen Bayraktar, Türkiye'nin Nijer'de 3 altın madeni sahasının bulunduğunu ve altın çıkarmak için gerekli çalışmalara 2020'de başlandığını anımsattı.

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefimiz 2025 yılında ilk altın üretimini gerçekleştirmek. Nijer, bu anlamda çok zengin kaynaklara sahip bir ülke. Gerek altın madenleri, gerek diğer madenler uranyum madeni olsun, petrol ve doğal gazda da bir potansiyeli var. Dolayısıyla, biz bu ülkelerde maden yatırımlarıyla petrol ve doğal gaz yatırımlarıyla da ülkemizin ihtiyaçlarının bir kısmını dış kaynaklarla karşılamış olacağız."

Bayraktar, doğal gaz merkezi olma yolunda önemli adımlardan biri olan Türkmenistan gazının Türkiye'ye getirilmesi konusuna ilişkin, ilk etapta yıllık 1,5-2 milyar metreküp gazın ilerleyen aylarda veya 2025 başında Türkiye getirilmesini hedeflediklerini söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.873 Değişim: 0,02% Hacim : 38.334 Mio.TL Son veri saati : 13:31
Düşük 10.851 26.07.2024 Yüksek 10.948
Açılış: 10.912
33,0239 Değişim: 0,12%
Düşük 32,9417 26.07.2024 Yüksek 33,1490
Açılış: 32,9827
35,8957 Değişim: 0,10%
Düşük 35,7932 26.07.2024 Yüksek 36,0434
Açılış: 35,8581
2.520,89 Değişim: 0,53%
Düşük 2.504,59 26.07.2024 Yüksek 2.531,32
Açılış: 2.507,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.