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Bakan Bak açıkladı: Burs ve kredi başvuruları başladı

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#Burs Ve Kredi#Osman Aşkın Bak#GSB
Bakan Bak açıkladı: Burs ve kredi başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 10:04

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın paylaşımı şöyle: 

Sevgili Gençler;

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz

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#Burs Ve Kredi#Osman Aşkın Bak#GSB

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