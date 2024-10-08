Bakan Bak açıkladı: Burs ve kredi başvuruları başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın paylaşımı şöyle:

Sevgili Gençler;

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz