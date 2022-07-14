BAE ile yatırımda yeni sayfa | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber İstanbul’daki yatırım çalıştayında bir araya geldi. Bu çalıştay ile yeni bağlantılar ve somut projeler için ortam oluşturduklarını belirten Varank “Sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki işbirliğimize önemli katkılar sağlayacak” dedi. BAE Bakanı Ahmed Al Jaber ise heyecan verici yatırım fırsatlarını keşfetmeyi amaçladığını söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yatırım alanında yeni bir sayfa açıldı. BAE’nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar, İstanbul’da düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. BAE’den üç bakan ve çok sayıda CEO’nun katıldığı çalıştayda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu çalıştay ile yeni bağlantılar ve somut projeler için ortam oluşturduklarını belirterek “Sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki işbirliğimize önemli katkılar sağlayacak” dedi. Bakan Varank, daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomiler için liderlerden talimat aldıklarının altını çizerek “Bu program, ticaretimizi çeşitlendirmemize ve yatırımları teşvik etmemize vesile olacak” diye konuştu. BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber de iki ülke arasında sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağ bulunduğuna işaret ederek çalıştayın hem Türkiye’nin hem de BAE’nin ekonomik büyümelerine katkı sağlayacağını, birçok öncelikli sektörde heyecan verici yatırım fırsatlarını keşfetmeyi amaçladığını söyledi.

İLİŞKİLER ÜST SEVİYEDE

Açılış konuşması yapan Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi: “Liderlerimiz arasındaki yoğun temaslar ikili ilişkilerimizin çok üst seviyeye gelmesinde önemli bir rol oynadı. Bu ziyaretin de sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-Ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir yatırım çalıştayı düzenliyoruz. Potansiyel işbirliği imkanları hep beraber değerlendireceğiz. Türk ve Birleşik Arap Emirlikli firmalarımız, kurumlarımızın yeni bağlantılar kurabilecek, somut projeler geliştirebilecek bir ortamlarını bugün burada oluşturmuş olduk.

İnşallah, ticaretimizi çeşitlendirmemize ve yeni yatırımları teşvik etmemize bu program vesile olacak. Dostum Jaber ve ben daha güçlü, daha sürdürülebilir ekonomiler inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere liderlerimizden talimat aldık.”

HEYECAN VERİCİ FIRSATLAR

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Al Jaber de konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Öncelikle BAE Yönetimi ve halkının Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ve halkına en derin saygı ve sevgilerini ileterek sözlerime başlamak isterim. Ayrıca hem dostum hem de meslektaşım Bakan Mustafa Varank’a, BAE heyetini Türkiye’ye davet ettikleri ve bu son derece önemli toplantının gerçekleşmesine vesile oldukları için teşekkürlerimi sunarım. İstanbul’a ve bu güzel ülkeye iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da güçlendirmek için tekrar gelmiş bulunmaktayız. BAE yönetiminin rehberliği ile uyumlu olarak bu toplantı, hem Türkiye’nin hem de BAE’nin ekonomik büyümelerine katkı sağlayacak birçok öncelikli sektörde heyecan verici yatırım fırsatlarını keşfetmeyi amaçlayan toplantılardan biridir.” BAE ve Türkiye arasında onlarca yıldır yakın ve çok özel sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağ olduğuna vurgu yapan Al Jaber şöyle devam etti: “Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın geçen Kasım ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaret, ikili ilişkimizde yeni ve parlak bir aşamaya işaret etti. İki ülke, halkları ve bölge için sürdürülebilir ekonomik büyüme için net bir vizyonu paylaşıyor. Rakamlar da bunu destekliyor.”

UZAYDA ORTAKLIK

İki ülke arasında, Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Varank ve Al Jaber ile BAE’li diğer bakanların refakatindeki imzalar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile BAE Uzay Ajansı Genel Müdürü Salem Butti Al Qubaisi tarafından atıldı. İmzalanan anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularında sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.

İŞBİRLİĞİ FIRSATI

Bakan Varank’ın davetiyle Türkiye’ye gelen BAE heyetinde, üç bakanın yanı sıra BAE’nin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin CEO’ları da yer aldı. Çalıştayda sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE’nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra şubat ayında BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, heyette yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da BAE’li mevkidaşı Al Jaber ile bir araya gelmişti. Görüşmede Al Jaber başkanlığında geniş katılımlı bir heyetin yatırım ortamını yerinde inceleme üzere Türkiye’ye ziyaret konusunda mutabakata varılmıştı.

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