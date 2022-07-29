Aylık müşteri sayısı 15 milyonu aştı | Ekonomi Haberleri

Vodafone, nisan-haziran dönemini kapsayan 2022-2023 mali yılının ilk çeyreğinde Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif tekil müşteri sayısının 15 milyonu aştığını duyurdu.

Aylık ortalama ziyaret toplamınınsa 245 milyon olduğu belirtilirken, bu dönemde uygulamanın 3 aylık tekil kullanıcı sayısı 18 milyona yaklaştı. Uygulamada ilk çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısı 4.3 milyonun üzerine çıkarken, günlük ziyaret sayısı ise 10 milyon olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konuyla ilgili, “Müşteri deneyiminin dijitalleşmesine önem veriyoruz. Müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı sağladığımız Vodafone Yanımda uygulamasının her geçen gün daha fazla ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Amacımız, 2025’e kadar Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak. Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı. Vodafone Yanımda’nın son 3 ayda en çok ilgi gören kampanyasının, Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan hediye çeki kampanyası olduğu belirtildi.

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