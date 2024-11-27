Ayçiçek tohumu ithalatında vergi kalktı

Haberin Devamı

2025 yılı hasat dönemi öncesinde kullanılmak ve yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere tanımlanan tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için gümrük vergisi sıfırlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında %20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştı. Bugünkü kararla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %8 olan gümrük vergisi sıfırlandı. Söz konusu uygulama 1 Ocak 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Ham ayçiçeği yağı ithalatında %20 olan gümrük verginde ise bir değişikliğe gidilmedi.

Haberin Devamı

Bir başka kararla ayçiçeği tohumunun gümrük vergisi oranlarında da değişikliğe gidildi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela, BAE, İslam Konferansı Teşkiladı üyesi ülkeler Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlasması ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü kapsamındaki ülkeler, D-8 ülkeleri ve diger ülkelerden yapılan ithalatta uygulanan gümrük vergisi oranı %27'den %12'ye düsürüldü; Singapur'dan yapılan ithalata uygulanan %3,3 oranindaki gümrük vergisi oranı ise sıfırlandı.