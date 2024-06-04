Avustralya'nın 'yeşil' tahvili 4,8 milyar dolar topladı | Ekonomi Haberleri

Avustralya, ilk "yeşil tahvilinin" milyarlarca dolar topladığını açıkladı. Yeşil tahvil, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre dostu projeleri finanse etmek için tasarlanan tahvillere deniyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Avustralya, daha çevre dostu olma vaadi veren projeleri finanse etmek için tasarlanan 4,8 milyar ABD doları değerinde 10 yıllık yeşil tahvilleri sattığını açıkladı.

Avustralya Maliye Bakanı Jim Chalmers, paranın hidrojen merkezlerine, büyük ölçekli pillere ve temiz ulaşıma yatırılacağını söyledi. Bunun Avustralya'yı küresel ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye yardımcı olacağını ve ülkenin her yerindeki topluluklara yeni işler getireceğini dile getirdi.

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Avustralyalı yetkililer, ihraç sırasında 105 yatırımcı kurumdan 15 milyar dolardan fazla teklif aldıklarını, bunun da yüzde 200'den fazla talep olduğu anlamına geldiğini söyledi.

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