Avustralya'dan zayıf büyüme | Ekonomi Haberleri

Avustralya'nın ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde zayıf bir büyüme kaydetti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Avustralya İstatistik Bürosu mevsimsellikten arındırılmış verileri kullanarak büyümenin çeyrekte yüzde 0,1'e gerilediğini bildirdi. Ekonomi 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 0,3 büyümüştü.

Ekonomistler, hala yüksek olan enflasyonla birlikte yavaş büyümenin Avustralya Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz indirimi veya artışı konusunda elini kolunu bağlayacağını öngörüyor.

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İlk çeyrekte büyümenin sabit kalacağını öngören ekonomistler, "Büyümede devam eden zayıflığın doğrulanması muhtemelen Avustralya Merkez Bankası'nın beklemede kalmasını gerektirecek" dedi.

Avustralya İstatistik Bürosu, kişi başına düşen GSYİH'nın yılın ilk çeyreğinde düşmeye devam ettiğini söyledi. Devlet kurumu, "Zayıf ekonomik büyüme ve güçlü nüfus artışı nedeniyle kişi başına düşen GSYH üst üste beşinci çeyrekte düştü." dedi.

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