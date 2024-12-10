Avrupa’daki zayıflık ihracatçıları yavaşlattı

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Ancak endeksin ekimdeki 51.1’lik değerinden 50.6’ya gerilemesi, güçlenmenin yavaşladığına ve sınırlı bir düzeyde kaldığına işaret etti. Buna göre:

- Türk imalatçıları açısından öne çıkan olumsuz gelişme, Avrupa’daki ihracat pazarlarının performansı oldu.

- En büyük pazar olan Almanya’da ekonomik aktivite üst üste altıncı ay geriledi ve bozulma şubattan bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

- Aynı dönemde Fransa, İtalya, Hollanda ve Romanya’da da üretim kayıpları yaşandı.

- Birleşik Krallık ve İspanya’da üretim artışının bir miktar hız kesmekle birlikte kasım ayında da devam ettiği görüldü.

Birleşik Krallık’ta üretim artışı yılın başından bu yana en düşük oranda kaydedildi.

- Rusya’nın ekonomik aktivitesinde üst üste ikinci ay artış gerçekleşti ve söz konusu artış son sekiz ayın en yüksek hızında ölçüldü.

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ABD VE BAE’DEN OLUMLU KATKI

- ABD pazarı ise iyileşmenin ana kaynaklarından biri oldu. Ekonomik aktivitenin kasım ayında hızlanarak belirgin bir artış kaydettiği ve büyümenin Nisan 2022’den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleştiği ABD, dış talepte iyileşmenin ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü.

- Kasım ayında ABD’nin yanı sıra Türk imalatçıların 10 büyük ihracat pazarı içerisinde güçlü performans sergileyen bir diğer ülke, hızlı büyümenin devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Ortadoğu’nun geri kalanına bakıldığında, Suudi Arabistan son 16 ayın en yüksek büyüme oranına ulaştı ve anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde en hızlı büyümeyi kaydetti. Benzer şekilde Kuveyt’te de keskin bir üretim artışı gözlendi.

- Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.