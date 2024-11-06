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Avrupa'da yeşil enerji hisseleri düştü

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#Avrupa#Yeşil Enerji#Hisse
Avrupada yeşil enerji hisseleri düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 13:37

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi, yüzde 6,3 değer kaybederken, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted hisselerindeki düşüş yüzde 10'a yaklaştı.

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ABD'de Donald Trump’ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, Avrupa piyasalarında yeşil enerji şirketlerinin hisselerinde düşüş görülüyor.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın destekçilerine yaptığı konuşmada zaferini ilan etmesinin ardından dünyanın en büyük ekonomisindeki seçim sonuçları küresel çapta varlıkları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 6,5 değer kaydetti.

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted'in hisselerindeki düşüş aynı saatlerde yüzde 10'a yaklaştı.

Danimarka merkezli rüzgar türbin şirketi Vestas'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8,2'yi aştı.

Almanya merkezli yenilenebilir enerji şirketi RWE hisseleri yüzde 3,5 gerilerken, rüzgar türbinleri üreticisi Nordex'in hisseleri yüzde 6,5 düştü.

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Merkezi Portekiz'de bulunan yenilenebilir enerji şirketi EDP'nin hisseleri Trump'ın zafer ilan etmesi sonrasında yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Seçim kampanyası sürecinde başkan seçilmesi halinde "deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini hurdaya çıkarma" taahhüdünde bulunan Trump, daha önceki başkanlık döneminde ise ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesini sağlayan kararı imzalamıştı.

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#Avrupa#Yeşil Enerji#Hisse

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