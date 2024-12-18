Avrupa'da enflasyon yükseldi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) kasım ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2'ye yükseldi. TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,3 oldu.

Piyasa beklentileri kasımda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,3, aylık enflasyonun yüzde eksi 0,3 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise kasımda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde eksi 0,6 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, kasım ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,74 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,17 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünlerinde enflasyon ise yüzde eksi 0,19 oldu.

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AB'de de ekimde yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,5'e yükseldi. AB'de TÜFE kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,2 olarak tespit edildi.

AB uyumlu verilere göre, kasımda enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,4 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Belçika ve yüzde 4 ile Hırvatistan oldu.

Kasımda yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1,5 seviyesinde belirlendi.

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