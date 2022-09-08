Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz kararı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası tarihi bir karar alarak, ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Banka, önümüzdeki toplantılarda da faiz artışına devam edilebileceği mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, ana refinansman oranı, marjinal borç verme imkanı ve mevduat faizinde 75’er baz puanlık artış yaptı. Artış kararıyla ana refinansman oranı yüzde 1,25; marjinal borç verme imkanı yüzde 1,50 ve mevduat faizi yüzde 0,75 seviyesine çıktı.

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Bankanın karar metninde faizlerin daha da yükselebileceği mesajı verilirken; enflasyonla ilgili olarak "Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor ve uzun bir dönem için hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi büyük olasılık" denildi.

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