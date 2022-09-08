  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz kararı
‹ Önceki Haber İngiltere'nin yeni Başbakanı doğal gaz planını açıkladı İngiltere'nin yeni Başbakanı doğal gaz planını açıkladı Sonraki Haber › AMB Başkanı Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı AMB Başkanı Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı

Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz kararı

08.09.2022 - 15:52 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz kararı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası tarihi bir karar alarak, ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Banka, önümüzdeki toplantılarda da faiz artışına devam edilebileceği mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, ana refinansman oranı, marjinal borç verme imkanı ve mevduat faizinde 75’er baz puanlık artış yaptı. Artış kararıyla ana refinansman oranı yüzde 1,25; marjinal borç verme imkanı yüzde 1,50 ve mevduat faizi yüzde 0,75 seviyesine çıktı.

##$HABER_1474771$##

Bankanın karar metninde faizlerin daha da yükselebileceği mesajı verilirken; enflasyonla ilgili olarak "Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor ve uzun bir dönem için hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi büyük olasılık" denildi.

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.430 Değişim: 0,80% Hacim : 106.270 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 3.420 08.09.2022 Yüksek 3.506
Açılış: 3.428
18,2389 Değişim: 0,13%
Düşük 18,2142 08.09.2022 Yüksek 18,2433
Açılış: 18,2151
18,1853 Değişim: -0,30%
Düşük 18,1283 08.09.2022 Yüksek 18,3252
Açılış: 18,2396
1.000,04 Değişim: -0,71%
Düşük 999,11 08.09.2022 Yüksek 1.013,56
Açılış: 1.007,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.