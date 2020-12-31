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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz artırımı' mesajı

31.12.2020 - 09:57
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz artırımı' mesajı | Ekonomi Haberleri

Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Weidmann, "Avrupa Merkez Bankası, eğer ihtiyaç olur ise faizleri yükseltir" şeklinde değerlendirdi.

 

Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Jens Weidmann, koronavirüs salgını sürecinde ekonomilerini desteklemek için kamu borcunu artırmak zorunda kalan hükümetleri, ECB'den faizleri sonsuza kadar düşük tutmasını beklememeleri yönünde uyardı.

Rheinische Post gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Eğer fiyat istikrarını sağlama görevi daha yüksek faizler gerektirir ise, kamu borcu servis maliyetlerini dikkate almayız" diye konuşan Weidmann, "Eğer fiyat görünümü bunu gerektirir ise, Euro Bölgesi'nde faizlerde  bir dönüm noktasına gelinir. Hükümetlerin bir faiz artırımına hazırlanmaları ve borç yüklerini kolaylıkla servis edebileceklerini sanmamaları kendi çıkarlarına olur" dedi.

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Konuşmasında Almanya'nın pandemi sırasındaki borç yükünün 2008 global finansal krizi dönemindekinden daha düşük olmasını beklediklerini de ifade eden Weidmann, koronavirüs salgınında ikinci dalganın ekonomiye ilk dalga kadar zarar vermesini beklemediğini de vurguladı.


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