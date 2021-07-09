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Avrupa Merkez Bankasından büyüme öngörüsü

09.07.2021 - 17:10 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankasından büyüme öngörüsü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) 2022 yılının ilk çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyeyi aşmasının beklendiği bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetici Konseyi'nin 9-10 Haziran 2021'de yaptığı politika toplantısının tutanakları yayımlandı. Toplantı tutanaklarında Euro Bölgesi’nin yaz başında ABD ile arasındaki aşılama farkını kapatmasının beklendiği, yüksek oranda aşılamanın Tutanaklarda, Euro Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkarken atılan yeniden açılma adımlarının ekonominin analistlerin beklediğinden daha hızlı büyüme kaydetmesine katkı sunduğu kaydedildi.

ECB tutanaklarında, “Piyasalar, daha önce negatif olan enflasyon risk primine göre ayarlanan iki yıl içinde yıllık enflasyonun, salgın öncesi görülen seviyenin oldukça üzerinde, neredeyse yüzde 1,7 seviyesinde olmasını bekliyor.” ifadesine yer verildi.

Bankanın tutanaklarında, “Opsiyon fiyatları, piyasaların önümüzdeki beş yıl içinde Euro Bölgesi enflasyonunun ortalama yüzde 2'den fazla olması ihtimalinin neredeyse dörtte bir oranında fiyatlandırdığını gösteriyor. Sonuç olarak, enflasyon tazminatındaki değişiklikler, son haftalarda risksiz nominal faiz oranlarındaki gelişmelerin tek itici gücü olmaya devam etti.” İfadeleri yer aldı.

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Tutanaklarda bankanın haziran ayı mali projeksiyonlarına göre, salgın süresinde verilen mali desteklerin etkisiyle Euro Bölgesi’nde bütçe açığının 2021 yılında yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesinin, 2022 yılında ise yüzde 3 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Tutanaklarda ayrıca bazı üyelerin piyasa faizlerindeki sürekli artışın daha geniş finansman koşullarının sıkılaşmasına neden olabileceğine ilişkin endişeleri dile getirdiği belirtildi.

Salgın boyunca uygun finansman koşullarının korunmasının son derece önemli olduğunun belirtildiği toplantı tutanaklarında, finansman koşullarının varlık satın alımında anlamlı bir azalışa izin vermeyecek kadar kırılgan olduğu kaydedildi.

ENFLASYONDA ARTIŞ ORTA VADELİ PERSPEKTİFTE DEĞERLENDİRİLMELİ

Tutanaklarda, bankanın haziran ayı tahminlerine göre, bölgenin reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının 2022 yılının ilk çeyreğinde salgın öncesindeki seviyesini aşmasının beklendiği belirtildi.

ECB tutanaklarında, bu yılın mart ayında yüzde 1,3, nisan ayında yüzde 1,6 ve mayıs ayında yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşen manşet enflasyonun esasında ağırlıklı olarak enerji fiyatlarındaki artışın baz etkisinden kaynaklandığına vurgu yapıldı.

Konsey üyelerinin 2021'de enflasyondaki geçici artışın gözden geçirilmesinin önemi üzerinde geniş çapta anlaştıklarının belirtildiği toplantı tutanaklarında, mayıs ayında yüzde 2’ye yükselen enflasyondaki artışın uzun süreli bir düşük fiyat artışı dönemin ardından geldiği, bu gelişmenin orta vadeli bir perspektifte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

ECB en son açıkladığı yeni stratejisinde enflasyon hedefinin yüzde 2'ye yükseleceğini ve bankanın geçici sürede ılımlı düzeyde enflasyon hedefinin üzerine çıkabileceği belirtilmişti.

Banka ayrıca Euro Bölgesi ekonomik büyüme tahminlerini de 2021 yılı için yüzde 4,3’ten yüzde 4,8’e, 2022 yılı için ise yüzde 4,4’ten yüzde 4,5’e yükseltmişti.


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