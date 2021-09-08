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Avrupa Merkez Bankası'ndan bu ip uçları bekleniyor

08.09.2021 - 15:10
Avrupa Merkez Bankası'ndan bu ip uçları bekleniyor | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası'nın, bu haftaki toplantının ardından para politikasına ilişkin olarak yapılacak açıklamada aralık ayında aksiyon alabileceğine dair ip uçları vermesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta gerçekleştirilecek para politikası toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında yer alıyor. Avro Bölgesi'nde yüzde 3 ile son 10 yılın en yüksek enflasyonunun görülmesi, enflasyonist endişeleri tekrar piyasaların gündemine taşıdı.

ECB yetkililerinin yaptığı açıklamalarda bankanın enflasyonla mücadele etmekten kaçınmayacağı mesajı verilirken, piyasalarda, varlık alım programlarının bazılarının uygulamadan kalkabileceğine dair tahminler konuşuluyor.

Bankanın, bu haftaki toplantının ardından yapılacak açıklamada, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) yapabileceği bir azalış için aralık ayını işaret etmesi bekleniyor.

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Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ekonomik görünüm ve finansal koşulların ECB'nin yılın 4. çeyreğinde PEPP'de yavaşlamaya gitmesine izin verebileceğini belirtti.

ECB'nin bu adımın PEPP'nin mart ayında sona ereceğine dair bir işaret olmadığı konusunda vurgu yapabileceğini de ifade eden Groot, ancak aralık ayında varlık alımlarının azaltılmasının önemli bir adım olabileceğini aktardı.

Groot, ECB'nin PEPP kapsamındaki aylık varlık alımının 80 milyar avrodan 60 milyar avroya gerileyebileceğini aktardı. ECB'nin bu olası azalışla ilgili olarak sadece "PEPP'nin sadece tekrar değerlendirilmesi" mesajı verebileceğini dile getiren Groot, uzun vadeli politik duruşu etkileyecek başka bir karar olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Elwin de Groot, salgının sonbaharda tekrar artabileceğini ve bu kapsamda büyümeyle ilgili başka risklerin ortaya çıkabileceğini belirterek, PEPP'nin geleceğine aralık ayında karar verilebileceğini vurguladı.

ECB'nin bu haftaki toplantısında faizlerde, varlık alımında ve PEPP'de değişiklik olmayacağını belirten Groot, makroekonomik projeksiyonlarında da iyileşme olabileceğini ifade etti.

"PEPP'DE HAFİF BİR AZALIŞTAN FAZLASI OLMAYACAK"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin toplantıda varlık alımları konusunda alınabilecek temel kararı erteleyebileceğini aktardı.

Bankanın 4. çeyrekte PEPP'nin azaltabileceği haberini verebileceğini dile getiren Schubert, ECB'nin bu toplantıda PEPP'nin dördüncü çeyrekte nasıl olabileceği konusuna karar verebileceğini kaydetti.

PEPP'de hafif bir azalıştan fazlasının olmayacağı öngörüsünde bulunan Schubert, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı ve tedarik darboğazı gibi risklerin bulunduğunu söyledi.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte ise ECB'nin bu haftaki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini ancak toplantının ilginç olabileceğini belirtti. ECB'nin piyasaları üzmek istemeyeceğini ifade eden Houte, PEPP konusunda büyük kararlar olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Salgın ve dünya ekonomisi konusunda birçok belirsizlik olduğuna dikkati çeken Houte, bankanın aralık ayına kadar bekleyebileceğini söyledi.


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