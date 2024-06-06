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Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi

06.06.2024 - 15:19 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 4.25 olarak belirledi. Mevduat faiz oranı yüzde 4'ten yüzde 3.75'e geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4.50'den yüzde 4.25'e düşürdü. Mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4'ten yüzde 3.75'e geriledi.

Marjinal faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4.75'ten yüzde 4.50'ye düştü.

Avrupa Merkez Bankası böylece 2019 yılından sonra ilk kez faiz indirmiş oldu.


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