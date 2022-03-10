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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

10.03.2022 - 15:55 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası faizi beklendiği gibi sabit tutulurken, varlık alım programının daha hızlı küçültüleceği mesajı verdi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesi'nde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 5,8, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,7 olarak açıklandı.


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