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Avrupa Birliği'nden yeni aşı sözleşmesi

20.05.2021 - 12:49
Avrupa Birliği'nden yeni aşı sözleşmesi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, BioNTech-Pfizer ile toplam 1,8 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımına yönelik sözleşme imzaladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Kovid-19 aşısı alımı için BioNTech-Pfizer ile 3'üncü sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Yeni sözleşme çerçevesinde BioNTech-Pfizer'ın AB’ye 2023 yılına kadar 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz ilave aşı sağlayacağına işaret eden Von der Leyen, aşıların salgın ve yeni varyantlarla mücadeleye katkı vereceğini belirtti.

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Von der Leyen, AB'nin uzun vadede başka şirketlerle de benzer sözleşmeler yapabileceğine dikkati çekti. AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil, BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmeleri bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.


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