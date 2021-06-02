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Avrupa Birliği'nden 'mali kural' kararı

02.06.2021 - 16:59
Avrupa Birliği'nden 'mali kural' kararı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran Birlik mali kurallarının 2023'e kadar uygulanmayacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin ekonomi politikalarına yönelik tavsiyeler içeren "Avrupa İlkbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı. Çalışmada, geçen yıl salgının başlamasıyla birlikte üye ülkelerin aşırı kamu harcamalarını sınırlandıran AB mali kurallarının "askıya alındığı" anımsatıldı.

Bu kararın üye ülkelerin Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkisini azaltmak için hızlı önlemler almalarına yardımcı olduğu belirtilen çalışmada, henüz AB'deki ekonomik faaliyetin kriz öncesi seviyelere ulaşmadığı ifade edildi.

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Çalışmada, üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran mali kuralların askıya alınması kararının 2022 yılında da uygulanacağı, bunun 2023 yılında yürürlükten kalkmasının beklendiği kaydedildi.

Salgının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için 2021 ve 2022'de destekleyici mali politikaların sürdürülmesi gerektiğine işaret edilen çalışmada, üye ülkelerin mali sürdürülebilirliğe yönelik politikaları "koşullar el verdiği zaman" uygulayabileceği bildirildi.

AB MALİ KURALLARI

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle geçen yıl söz konusu kuralları askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını yükseltmişti.


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