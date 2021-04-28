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Avrupa Birliği'nden dev bankalara kartel cezası

28.04.2021 - 17:27 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği'nden dev bankalara kartel cezası | Ekonomi Haberleri

Bank of America Merrill Lynch 12 milyon 642 bin Euro, Credit Suisse 11 milyon 859 bin Euro ve Credit Agricole 3 milyon 993 bin Euro para cezasına çarptırılırken, Deutsche Bank, karteli ifşa ettiği gerekçesiyle para cezası almadı.

Avrupa Birliği (AB), yatırım firmaları Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın tahvil ticaretinde kartel oluşturduğunu, 3'ünün 28 milyon Euro'nun üzerinde para cezası aldığını, 1'inin ise karteli ifşa ettiği için ceza almaktan kurtulduğunu duyurdu.

AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın Avrupa'daki ikincil piyasalarda dolar cinsinden devlet tahvilleri ticaretinde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

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Söz konusu 4 yatırım firmasının tahvil alım satım stratejilerinde gizli anlaşma yaptıkları, hassas bilgileri paylaştıkları ve fiyatları koordine ettikleri belirtilen açıklamada, kartelin Avrupa'daki finans piyasalarını zarara uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu davranışların AB rekabet kurallarına aykırı olduğuna işaret edilerek, Bank of America Merrill Lynch'in 12 milyon 642 bin Euro, Credit Suisse'in 11 milyon 859 bin Euro, Credit Agricole'nin 3 milyon 993 bin Euro para cezasına çarptırıldığı, Deutsche Bank'ın ise karteli ifşa ettiği gerekçesiyle para cezası almadığı bildirildi.


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