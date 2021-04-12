Avrupa Birliği'nden Çin ürünlerine ilave vergi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen alüminyum yassı mamullere ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Çin menşeli alüminyum mamullerin ithalatına geçici anti damping vergisi uygulanması kararı Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Buna göre, Çin'deki alüminyum üretiminde kullanılan ham madde, enerji ve iş gücü maliyetlerinin serbest piyasa koşulları sonucunda olmadığı ve kamu müdahalesinden etkilendiği gerekçesiyle ürünler, yüzde 19,3 ila yüzde 46,7 oranlarında geçici anti damping vergisine tabi tutulacak.

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Brüksel merkezli sektör derneği European Aluminium, Çin'in sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonu'na şikayette bulunmuştu.

AB, 2020'de Çin'den ithal edilen bazı alüminyum ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı. Söz konusu geçici vergiler, soruşturma tamamlanana kadar uygulamada kalacak.

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