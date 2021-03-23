‹ Önceki Haber AVM Ciro Endeksi yüzde 13,7 azaldı AVM Ciro Endeksi yüzde 13,7 azaldı Sonraki Haber › Hazine 6,1 milyar lira borçlandı Hazine 6,1 milyar lira borçlandı

Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya aşı tedarik uyarısı

23.03.2021 - 17:00
Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya aşı tedarik uyarısı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Gallina, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarikini sağlaması için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina, Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi'nde, Avrupa Birliği'nin (AB) aşı üreticileri ile yaptığı ön alım anlaşmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşı sözleşmelerindeki taahhütlerini önemli ölçüde karşılamakta olduklarını belirten Gallina, AstraZeneca ile ise sözleşmeye ilişkin "ciddi sorun" yaşadıklarını vurguladı.

Gallina, AstraZeneca aşısının daha uygun fiyatlı olduğu, daha kolay nakliye edildiği ve yılın ilk yarısında yüksek sayılarda tedarik sağlanacağı için tercih edildiğini anımsatarak, henüz AstraZeneca'nın taahhüt ettiği aşı miktarının dörtte birini bile alamadıklarını söyledi.

AB'nin bu konuda tedbir alacağına işaret eden Gallina, "Bu ihmal edilebilecek bir konu olmadığı için harekete geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Gallina, AstraZeneca'nın AB'ye aşıları sağlaması için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerektiğini, bunu önce 40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza indirdiğini, ikinci çeyrekte başta 180 milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza düşürdüğünü belirtmişti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB'de kullanım onayı aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.377 Değişim: -0,13% Hacim : 41.688 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.256 23.03.2021 Yüksek 1.403
Açılış: 1.336
7,8795 Değişim: 1,25%
Düşük 7,6969 23.03.2021 Yüksek 7,9528
Açılış: 7,7819
9,3995 Değişim: 1,52%
Düşük 9,1927 23.03.2021 Yüksek 9,5275
Açılış: 9,2591
435,44 Değişim: 0,29%
Düşük 430,23 23.03.2021 Yüksek 444,42
Açılış: 434,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.