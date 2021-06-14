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Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi yükseldi

14.06.2021 - 15:30
Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği'nde (AB) ve Euro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2020'nin aynı ayına göre de yüzde 39,3 arttı.

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AB'de sanayi üretimi, nisanda aylık yüzde 0,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 38,7 yükseldi. Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,4 ile Belçika'da, yüzde 5,6 ile Malta'da ve yüzde 4,4 ile Estonya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 3,8 ile Danimarka'da, yüzde 3,2 ile Macaristan'da ve yüzde 2,4 ile Litvanya'da kaydedildi.


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