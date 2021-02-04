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Avrupa Birliği'nde perakende satışlar 2020'de geriledi

04.02.2021 - 14:32
Avrupa Birliği'nde perakende satışlar 2020'de geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde perakende satışların ortalaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,8 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2020 perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 2, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

AB'de ise perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 0,5 yükseldi. Öte yandan, 2020 yılında perakende satışların ortalaması önceki yıla kıyasla AB'de yüzde 0,8, Euro Bölgesi'nde de yüzde 1,2 düştü.

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AB ülkeleri arasında aralıkta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 22,3 ile Fransa, yüzde 15,9 ile Belçika ve yüzde 11,4 ile İrlanda'da gerçekleşti. Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 10,9 ile Hollanda, yüzde 9,6 ile Almanya ve yüzde 8 ile Danimarka'da belirlendi.


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