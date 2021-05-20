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Avrupa Birliği'nde inşaat üretimi arttı

20.05.2021 - 12:30
Avrupa Birliği'nde inşaat üretimi arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi. İnşaat üretimi, 2020'nin mart ayına göre ise yüzde 18,3 yükseliş kaydetti.

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AB'de inşaat üretimi, martta önceki aya göre yüzde 2,2, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 14,9 arttı.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 11,5 ile Macaristan'da, yüzde 10,8 ile Almanya'da ve yüzde 9 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Fransa'da, yüzde 3,1 ile İsveç'te ve yüzde 0,9 ile İspanya'da gerçekleşti.


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