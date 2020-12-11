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Avrupa Birliği sera gazı salımını yüzde 55 düşürecek

11.12.2020 - 11:34
Avrupa Birliği sera gazı salımını yüzde 55 düşürecek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için 2030'a kadar sera gazı salımını yüzde 55 düşürmeye karar verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen ve kısa aralıklarla şimdiye kadar 20 saati bulan AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Liderlerin, iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu düşürme hedeflerini belirlediklerine işaret eden Michel, Avrupa'nın
iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynadığını kaydetti.

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Michel, "Sera gazı emisyonlarımızı 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında azaltmaya karar verdik." ifadesini kullandı. Zirvede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, AB bütçesi ile kurtarma fonu, çevre ve Türkiye ile ilişkileri içeren çok sayıda konu liderler seviyesinde değerlendirildi.


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