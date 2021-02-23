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Avrupa Birliği’nde yıllık enflasyon yükseldi

23.02.2021 - 14:20
Avrupa Birliği’nde yıllık enflasyon yükseldi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği’nde, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 0,9 oldu.

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Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşen eksi enflasyon süreci ocak ayında sona erdi. AB'de ise aralık ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,2'ye çıktı.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 0,4 olarak ölçüldü.


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