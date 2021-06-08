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Avrupa Birliği ilk çeyrekte daraldı

08.06.2021 - 13:05
Avrupa Birliği ilk çeyrekte daraldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2020'nin ilk çeyreğine göre de yüzde 1,2'lik düşüş gösterdi.

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GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 1,8, İspanya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,1 azalırken, İtalya'da yüzde 0,1 arttı. Öte yandan, GSYH, ilk çeyrekte geçen yılının aynı dönemine göre, İspanya'da yüzde 4,3, Almanya'da yüzde 3,1, İtalya'da yüzde 0,8 düşerken, Fransa'da yüzde 1,2 artış gösterdi.

İSTİHDAM

AB'de istihdam, 2021'in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 1,6 azaldı. Euro Bölgesi'nde de istihdam, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 1,8 geriledi.

İlk çeyrekte istihdam önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,1, Fransa'da yüzde 0,2 ve İtalya'da yüzde 0,9 düştü.


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