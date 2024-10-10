Avrupa Birliği: Geçen yıl harcamalarda 10 milyar euro hata yaptık

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Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, Birliğin 2023 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB bütçesinden yapılan harcamalardaki hata oranında endişe verici bir artış oldu.

Hatalı harcama oranı 2021'de yüzde 3, 2022'de yüzde 4,2 seviyesindeyken, bu oran 2023'te yüzde 5,6'ya çıktı.

Böylece, AB'nin 191,2 milyar euroluk 2023 harcamalarında yaklaşık 10,7 milyar euroluk hata yapıldı.

Ayrıca, AB'nin Kovid-19 ekonomik kurtarma fonundan yaptığı 48 milyar euroluk harcamaların bir kısmında usulsüzlükler oldu. Ödemelerde ve kontrol sistemlerinde zafiyetler belirlendi.

AB bütçesi üzerindeki baskı da arttı. 2022'de 452,8 milyar euro olan AB’nin ödenmemiş yükümlülükleri, 2023 sonu itibarıyla 543 milyar euroluk rekor bir seviyeye çıktı. 2022'de 348 milyar euro olan AB'nin toplam borcu da 2023'te 458,5 milyar euroya tırmandı.

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Yüksek enflasyon AB bütçesini olumsuz etkiledi. Enflasyon nedeniyle Birlik bütçesinin 2025 yılı sonuna kadar satın alma gücünde yaklaşık yüzde 13'lük bir kayıp öngörüldü.

AB'nin Ukrayna'ya sağladığı mali yardımların geri ödemelerindeki riskler de AB bütçesi üzerindeki baskıyı artırdı. AB'nin Ukrayna'ya yardımı 2023'te bir önceki yıla kıyasla iki katın üzerinde artarak 33,7 milyar euroya ulaştı.