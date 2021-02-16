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Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0.4 daraldı

16.02.2021 - 15:38 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0.4 daraldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5 geriledi.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2019'un dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8'lik düşüş gösterdi. Böylece, 2020 yılı genelinde AB ekonomisi yüzde 6,4, Euro Bölgesi de yüzde 6,8 küçüldü.

GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,1 artarken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 2 azaldı.

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Öte yandan, GSYH, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise, İspanya'da yüzde 9,1, İtalya'da yüzde 6,6, Fransa'da yüzde 5, Almanya'da yüzde 3,9 oranında düştü.

İstihdam

AB ve Euro Bölgesi’nde istihdam, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. Söz konusu dönemde istihdam, 2019'un dördüncü çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 1,7, Euro Bölgesi'nde yüzde 2 düşüş gösterdi.


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