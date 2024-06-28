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Avrasya Kalkınma Bankası: Türkiye ile etkileşime açığız

28.06.2024 - 09:44 | Son Güncelleme :
Avrasya Kalkınma Bankası: Türkiye ile etkileşime açığız | Ekonomi Haberleri

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Podguzov, Türkiye ile etkileşime açık olduklarını belirterek "Kazakistan'ın, Türkiye ile çok yakın bağları var. Burada Avrasya Kalkınma Bankası olarak Türk yatırımcılarıyla ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Hastane inşaatı, büyük çevre yolu, yakında açılan Almatı Havalimanı yeni terminali gibi projeleri örnek olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye ile etkileşime açığız" dedi.

Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Orta Asya ülkelerinde önemli yatırımları bulunan Türkiye ile etkileşime açık olduklarını söyledi.

Podguzov, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen EABR yıllık toplantısı ve iş forumu kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bankanın üye ülkeleri Kazakistan, Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'da aktif yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Podguzov, şu anda Özbekistan'ın da üyeliği için yasal süreçlerin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

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Podguzov, EABR'nin Orta Asya ülkelerinde önemli yatırımları bulunan Türkiye'yi de aralarında görmek istediğini bir kez daha teyit ederek, şunları söyledi:

"Kazakistan'ın, Türkiye ile çok yakın bağları var. Burada Avrasya Kalkınma Bankası olarak Türk yatırımcılarıyla ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Hastane inşaatı, büyük çevre yolu, yakında açılan Almatı Havalimanı yeni terminali gibi projeleri örnek olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye ile etkileşime açığız."

EABR'nin bölgedeki ulaşım koridorlarının geliştirilmesine yönelik projeleri desteklediğini vurgulayan Podguzov, "Kuzey ve güney rotalarının tamamı Türkiye için çok önemli, dolayısıyla bölgedeki çalışmalarımızın Türkiye için de işe yaradığına inanıyorum." dedi.

Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşma ile 12 Ocak 2006'da kurulan Avrasya Kalkınma Bankası, Orta Asya'da bağlantı altyapısı, ulaşım ve lojistiğin geliştirmesi, enerji ile su imkanlarının artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekliyor. Avrasya Kalkınma Bankası, kurulduğu tarihten bu yana üye ülkelerin ekonomilerine 15 milyar dolar yatırım yaptı.


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