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AVM’lerden markalara kira tepkisi: Hayır kurumu değiliz

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#AYD#AVM#Kira
AVM’lerden markalara kira tepkisi: Hayır kurumu değiliz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 04:00

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) bu yıl 15.’sini düzenlediği AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne, AVM’ler ve markalar arasında devam eden kira tartışmaları damga vurdu.

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Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) fahiş kira artışları ve fesih hakkı ile ilgili eleştirilerine zirvede cevap veren AYD Başkanı Nuri Şapkacı, “Yüzdesel artışlardan kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. Bugün ne yerli ne de yabancı markalar AVM’lerde yer bulamıyor. Fesih hakkı olmasın deniyor. Hepimiz ülke ekonomisi ve toplum için hayırlı işler yapıyoruz. Ancak büyük yatırımlar yaparak, risk alan ticari gayrimenkul yatırımcıları birer hayır kurumu değildir. İstiyorlar ki anahtarı da verelim” dedi.

‘TÜRK MARKALARINA YER BULAMIYORUZ’

Şapkacı, “Düşünün ki serbest piyasa koşullarına göre bir alışveriş merkezinde kirası 30 bin lira olan bir mağazanız var. Bunun hemen yanında da aynı büyüklükte kirası 10 bin lira seviyesinde kalmış başka bir mağaza var. Bazı düşük olan kirayı yüzde yüz artırsak ne fark eder ki? Önemli olan kira artış oranı değildir. İlgili AVM’nin kendi dinamikleri içerisinde oluşan rayiç kira bedelidir” diye konuştu.

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AVM’lerden markalara kira tepkisi: Hayır kurumu değiliz

Ticari gayrimenkullerdeki fesih sürelerinin de sektörü zorladığını belirten Şapkacı, “Hiçbir ülkede örneği olmayan bir şekilde ticari gayrimenkullerde konuta nazaran çok daha fazla korumacı bir yaklaşımımız var. Bunun sonucunda çok doğal olarak kiracılarımız da makul kiralarda oturdukları için AVM’lerden çıkmak istemiyorlar. Büyümek isteyen Türk markalarına maalesef yer bulamıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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#AYD#AVM#Kira

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