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AVM Ciro Endeksi yüzde 13,7 azaldı

23.03.2021 - 14:01
AVM Ciro Endeksi yüzde 13,7 azaldı | Ekonomi Haberleri

AVM Ciro Endeksi ocakta, aylık bazda enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde 13,7'lik azalışla 214 puana indi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, AVM Ciro Endeksi ocakta aylık bazda enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13,7'lik azalış kaydetti. Böylece endeks 34 puan düşerek 214 puana geriledi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar ocakta İstanbul’da 995 TL, Anadolu’da 694 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise aynı dönemde 814 TL oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI ENDEKSİ YÜZDE 3 AZALDI

Bu yılın ocak ayında bütün kategorilerde düşüş gerçekleşti. Ocakta teknoloji kategorisi ciroları aylık bazda 21,5 azalırken, hipermarket kategorisinde de endeks yüzde 18 geriledi.

Aynı dönemde AVM'lerdeki diğer alanların ciroları yüzde 17,5, giyim kategorisi ciroları yüzde 10,6, ayakkabı kategorisi ciroları yüzde 7,4, yiyecek içecek kategorisi ciroları da yüzde 1,8 azalış gösterdi. Ocakta AVM'lerdeki ziyaretçi sayısı endeksi aylık bazda yüzde 3 geriledi.


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