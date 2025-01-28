×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Audi işçilerine 2 kat fazla tazminat verecek

Güncelleme Tarihi:

#Audi#Belçika#Fabrika
Audi işçilerine 2 kat fazla tazminat verecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:08

Kapanacak fabrikanın yönetimi, çalışanlarına yasal olarak ödenmesi gereken tazminatın iki katını verecek.

Haberin Devamı

Audi'nin yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikasının yönetimi ile sendika temsilcileri, çalışanlara yönelik sosyal plan konusunda uzlaştı.

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının şubat sonunda kapanacak Brüksel fabrikasının yönetimi ile işçi sendikaları arasındaki sosyal plan görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Anlaşma kapsamında Audi, fabrika çalışanlarına yasal kıdem tazminatlarına ek olarak hizmet süresine göre ilave ikramiye ile yasal olarak ödenmesi gereken tazminatın iki katını verecek.

Bu çerçevede, 30 yıllık kıdeme sahip fabrika çalışanları, pozisyonlarına ve maaşlarına bağlı olarak 200 bin ile 400 bin avro arasında brüt tazminat alacak.

Audi markası, geçen yılın temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Audi yönetimi, 2024 Eylül ayı başında Volkswagen Grubu'nun Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis etmediğini açıklamış ve bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Çalışanlar, işbaşı yapmadan, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını almıştı.

Audi, kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun alıcı bulunamamıştı.

Şirketin aldığı karar doğrultusunda, Audi'nin Brüksel'deki fabrikası şubat sonunda kapatılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Audi#Belçika#Fabrika

BAKMADAN GEÇME!