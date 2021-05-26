ATP'nin halka arzında talep toplama tarihi belli oldu | Ekonomi Haberleri

ATP Ticari Bilgisayar'ın yüzde 20 hissesinin halka arzında talep 27-28 Mayıs'ta toplanacak.

Ata Grubu iştiraklerinden ATP Ticari Bilgisayar Ağı'nın yüzde 20 hissesinin sabit fiyatla halka arzında talep toplama işlemi 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye artırımı yoluya halka arz edilecek 7.5 milyon lira nominal payın hisse başına 24 TL sabit fiyatla halka arzını onaylamıştı. Şirketten yapılan açıklamada, talep toplama işleminin 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamaya göre, finansal borcu bulunmayan ATP'nin halka arzı yüzde 32.4'lük iskonto ile gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak gerçekleşecek.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Halka arz sonrasında halka açıklık oranı yüzde 20 olacak ATP'nin payları 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arza Ata Yatırım eş liderlik edecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere kapsamlı yazılım ve hizmet sunuyor. Cirosunun yüzde 49'unu yurt dışındaki satış ve faaliyetlerden elde eden ATP geçen yıl 211.6 milyon TL toplam ciro elde etti. Buna göre halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak gerçekleşecek.

Etiketler