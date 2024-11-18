Asya’nın en büyüğü alıma geliyor

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AVRUPA ve Ortadoğu’da yaşanan daralma, ihracatçıların uzak pazarlardaki projelerini artırdı. Son olarak ev ve mutfak eşyaları sektörünün Malezya’da gerçekleştirdiği Ur-Ge organizasyonundan şirketler, önemli bağlantılarla döndü. 2023’te 3.5 milyar dolarlık ihracata imza atan sektör 20 şirketle Malezya’daki organizasyonda hazır bulundu.

KÂRLI PAZARLARI KOVALIYORUZ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile organize ettiği etkinlikte Türk şirketleri ağırlığı Malezya olmak üzere Endonezya ve Singapurlu 60’ın üzerinde satın alma yöneticisi ile bire bir görüşme fırsatı buldu. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, bu yıl içinde benzer nitelikte altıncı organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek Malezya planı hakkında şunları söyledi: “Bu ülkede Türk mutfak firmalarının payı yüzde 0.3. Bunu yüzde 2.5’e çıkarmayı istiyoruz.

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‘AEON BÜYÜK BİR İŞ OLACAK’

Organizasyona büyük bir ilgi vardı. Artık kârlı pazarları kovalamamız gerekiyor. Onun için pazarları daha fazla çeşitlendirmek gerekiyor. Hep ucuz pazarlara yönelirsek bu sefer Çin’le rekabet noktasına geliyoruz. Asya pazarında markalaşma, tasarım ve kalite ile fark yaratmak istiyoruz.”

Kuala Lumpur’daki etkinlikte şirketlerin işbirliği anlaşmalarına imza attığını belirten Özger, Türkiye’deki üreticiler için önemli bir fırsat yakalandığının da haberini verdi. Özger, “Bu noktada kalabalık gelmenin önemini daha iyi görüyoruz. 20 Türk firması gelince, ‘Türkler bu işi yapıyorlar, çok çeşitli ve kaliteli ürünleri var’ algısı oluşuyor. Etkinliğe ciddi zincir mağazaların da ilgisini görüyoruz. Asya’nın en büyüklerinden olan Aeon zinciri Türkiye’ye gelmeyi değerlendiriyor. Eğer gelirlerse gerçekten çok büyük bir iş olacak” dedi.

Talha Özger, Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde Türk ürünlerinin kalite ve tasarımını oldukça beğenen AEON zincirinin satın alma yöneticilerinden büyük ilgi gördüklerini belirtti. Özger, “Aeon yöneticileri Türk firmalarını ve ürünlerini daha yakından incelemek amacıyla 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Invitation Only 2025 etkinliğine katılacaklar. Burada görüşmeler yapılacak. Türk üreticiler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

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300 İŞTİRAKLİ DEV ZİNCİR



1969 yılında Japan United Stores Company (JUSCO) olarak Japonya’da kurulan Aeon, Malezya hükümetinin ülkenin perakende sektörünü geliştirmesi amacıyla daveti sonucu 1984’te bu ülkeye girdi. Halen Malezya genelinde AEON, AEON Mall, Aeon MaxValue Prime, Aeon Wellness, Daiso ve MyAEON2go konsepleri altında 178 mağazaya sahip.

Talha Özger, “Orta ve üst segment tüketici grubunu hedefleyen Aeon zincirinin Invitation Only İstanbul etkinliğine katılması, birçok Türk üretici için önemli bir ihracat potansiyeli anlamı taşıyor. Aeon günümüzde tek en büyük alışveriş merkezi geli?tiricisi ve işletmecisi olup Asya'nın da en büyük perakendecilik şirketi konumunda. Ministop adındaki bakkallarndan alışveriş merkezleri, süpermarketler ve çzel mağazalara kadar 300 konsolide iştirak ve 26 özsermaye yöntemi ortaklık şirketini çatısı altında bulunduran dev bir grup? dedi.