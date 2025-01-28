Asya Kalkınma Bankası Türkiye’de faaliyete başlıyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Banka’nın 59 yıllık tarihinde bir ilk olan bu statü değişikliği kararı, ülkemizin yoğun çabalarıyla hayata geçirilmiştir. Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde, yalnızca 4.5 ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır. Bu karar doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacaktır. Böylece kamu ve özel sektörümüz altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkânlarından faydalanacaktır.”

AKB yetkililerinden oluşan bir heyet, Türkiye’de başlangıç faaliyetlerini belirlemek amacıyla 24-31 Ocak 2025 tarihleri arasında kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere Türkiye’yi ziyarete gelmişti.