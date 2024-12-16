Asya borsaları Çin ve Güney Kore'nin etkisiyle negatif seyirde

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Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarını henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.

Asya borsalarında Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin sürmesi ve Japonya ile Çin'de ekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de kasım ayında sanayi üretimi yüzde 5,4 ile tahminlere paralel şekilde arttı. Aynı dönemde perakende satışlar yüzde 3 artarak beklentilerin altında kalırken, yeni konut fiyatları yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

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Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings Çin'in 2025 büyüme tahminini yüzde 4,2'ye yükseltti.

Japonya'da ise gözler bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararına çevrildi. Bankanın bu hafta da politika faizini sabit tutabileceği beklentileri öne çıksa da, son dönemdeki verilerin faiz artırımına yönelik fiyatlamalarını güçlendirmesi sonrası yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da aralık ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5, hizmet sektörü PMI 51,4 ve bileşik PMI 50,8 olarak gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi haftaya yüzde 0,5 artışla 153,7 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 azalışla 39.463 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.489 puan seviyesinden haftanın ilk işlem gününü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 19.772 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.380 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 81.690 puandan işlem görüyor.