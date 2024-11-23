Askeri üslere hibrit enerji depolama modeli

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Köşker, mobil hibrit enerji depolama konteynerlerin, üzerindeki güneş panelleri ve rüzgâr türbini sayesinde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretip depoladığını kaydetti.

PROTOTİPE ÇALIŞILIYOR

Sınırlar ya da uç noktalardaki üslerin olası enerji kesintilerinden etkilenmemesi için enerji depolama sistemi kurulmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Pomega’nın Polatlı’daki fabrikasında bir grup gazeteci ile bir araya gelen Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Genel Müdürü Osman Şahin Köşker, özellikle sınır bölgelerindeki askeri üslerin ihtiyacı olan güneş paneli ve rüzgâr türbini sayesinde yenilenebilir enerji üreten ve depolayan konteyner tipi depolama sistemi projesi geliştirdiklerini anlattı. Köşker, “Hibrit konteyner tipi depolama sistemleri ile olası elektrik kesintilerinde bir kışlanın tüm ihtiyacı buradan karşılanabilecek. Ayrıca afet durumları ya da ücra yerlerdeki tesisler için de rahatlıkla kullanılabilecek nitelikteki ürün prototipleri için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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KONUTLAR SIRADA

Evler için de çalıştıklarını söyleyen Köşker, şu bilgileri verdi: “Vatandaşların enerjiyi ucuz olduğu dönemde depolayıp akşam pik saatlerde kullanabilecekleri bir sistem üzerinde fizibilite yapıyoruz. Bu sistemin maliyeti şu an inverter dahil 3 bin dolar. Ayrıca yeni bir180 milyon dolarlık yatırım için başvurumuz var. Bu da tamamlanınca 200 kişilik ilave istihdam daha sağlayacağız.”